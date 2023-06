Litoměřice a Terezín nově spojila pravidelná lodní linka

Litoměřice a Terezín ode dneška spojuje lodní linka. Malé plavidlo bude do října pendlovat mezi městy. Najednou sveze nejvýše 12 lidí. Politici věří, že rozšířením nabídky pro výletníky se podaří získat do regionu více turistů, kteří v něm přespí. Novinářům to řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Terezín by rád díky nabídce lodní dopravy přilákal hlavně rodiny s dětmi. Obvykle totiž turisté míří do Památníku Terezín. Velké autobusy zastaví před Národním hřbitovem a po prohlídce město opouštějí. "Litoměřice a Terezín jsou opravdu dvě perly okresu, pokud se nám podaří, aby tu lidé strávili déle času, budeme spokojeni. Pomoci by k tomu mohla právě i lodní linka," uvedl Řehák.

Lodní linky jezdí v turistické sezoně i mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem a Ústím a Děčínem. V Litoměřicích zastavují na Labi velké výletní lodě z Německa. "Obliba řeky určitě stoupá, což nás těší. Chceme, aby k přístavišti zajížděly autobusy městské dopravy. Bude tu také mapa s turistickými zajímavostmi ve městě," řekl místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).