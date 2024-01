Litomyšl letos oslaví 200 let od narození Bedřicha Smetany i další výročí

Litomyšl na Svitavsku oslaví v letošním roce velká i menší výročí. Provázet je bude množství kulturních akcí. Hlavní dění se bude věnovat připomínce 200 let od narození Bedřicha Smetany, lidé se mohou těšit například na znovuotevření expozice ve skladatelově rodném bytě. Novinářům to řekl starosta Daniel Brýdl (Generace 89). "Připravujeme akce na celou sezonu. Je to pro milovníky hudby, milovníky výtvarného umění. Každý, kdo má rád kulturu, najde si své," řekl Brýdl. Pro město to bude opravdu významný rok, tolik kulatých a půlkulatých výročí Litomyšl dlouho neslavila, dodal. Smetanovské výročí propojí v Litomyšli množství akcí, které se budou konat do jara do zimy. Zahrnují bál, městské a gastronomické slavnosti, výtvarný festival. Vrcholem bude Smetanova Litomyšl, festival vážné hudby potrvá čtyři týdny. U příležitosti tohoto jubilea uvede všechny skladatelovy opery. Stane se tak poprvé v jednom ročníku v téměř osmdesátileté historii přehlídky. Souběžně se konají celonárodní oslavy, které zaštiťuje projekt Smetana 200.