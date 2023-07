Lodě v Česku by podle ministerstva mohly převážet víc nákladu než nyní

Nákladní lodní doprava by v Česku mohla přepravovat násobně víc nákladu. Uvedlo to ministerstvo dopravy. Přeprava by ale podle resortu musela být spolehlivá v termínech dodání a rozložená do celého roku. Zároveň je třeba udržovat parametry dopravní cesty a provádět pravidelnou údržbu. Loni lodě podle dat Českého statistického úřadu přepravily asi 1 a čtvrt milionu tun nákladu. To je nejmíň od roku 1995, kdy ministerstvo dopravy začalo statistiky zveřejňovat. Lodě by mohly podle resortu převážet třeba víc hutních výrobků, kovových odpadů nebo stavebnin.