Loni byl v Česku nejnižší objem investic do nemovitostí za posledních deset let

V roce 2023 byl v Česku nejnižší objem investic do nemovitostí za posledních deset let. Celkově činil 1,36 miliardy eur (34,5 miliardy korun), meziročně o čtvrtinu méně. Přestože ale trh s nemovitostmi v České republice loni čelil řadě výzev, zůstal poměrně stabilní. Vyplývá to z Trend Reportu 2024 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, který novinářům a podnikatelům představili její zástupci. V celém loňském roce klesla výstavba rezidenčních nemovitostí a zastavila se výstavba kanceláří v Praze. Přibylo ale značné procento maloobchodních ploch a rekordně také rostla výstavba průmyslových a logistických areálů. Uplynulý rok nebyl pro trh s bydlením podle asociace snadný. Poptávku zájemců o koupi nemovitostí tlačilo dolů několik faktorů, mezi kterými byly například pokračující vysoká inflace a s ní spojené ekonomické nejistoty, meziročně prudký růst úrokových sazeb, mírně klesající ceny nemovitostí i přísnější nastavení úvěrových ukazatelů centrální bankou, uvedla. Situace se podle ní začala zlepšovat v druhé polovině loňského roku. Navzdory propadu prodejů ceny nemovitostí plošně neklesaly s výjimkou starších nemovitostí v horším technickém stavu. Naopak nové nemovitosti si svou cenu udržely. Meziročně se v ČR prodalo o 2,9 procenta méně bytů, průměrná cena byla 97.785 korun za metr čtvereční.