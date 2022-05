Loni začalo podnikat skoro 70 tisíc lidí, nejvíc za posledních devět let

V Česku začalo za první tři měsíce letošního roku podnikat více než 20 tisíc osob. To je o desetinu víc než za stejné období minulý rok. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet /dan end bredstrýt/. V současné době tak živnost provozuje více než 2 miliony Čechů. Minulý rok se pustilo do podnikání skoro 70 tisíc lidí, což bylo nejvíc za posledních devět let. Nejvíc nových podnikatelů začalo působit v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.