Loňská návštěvnost liberecké zoo byla třetí nejvyšší za posledních deset let. Zavítalo do ní 369.308 lidí, což je o 35.323 více než o rok dříve. Tehdy ale mohla být zahrada kvůli proticovidovým opatřením otevřená až od 12. dubna. Ve srovnání s rokem 2019, posledním před epidemií covidu-19, bylo loni návštěvníků skoro o 33.000 méně. I tak jsou ale podle mluvčí zoo Barbary Tesařové s loňskou návštěvností spokojení. "Byla to taková průměrně lepší sezona," dodala. Za posledních deset let do liberecké zoo přišlo více lidí vedle roku 2019 už jen v roce 2016, kdy měla bezmála 390.000 návštěvníků. Zoologická zahrada v Liberci je nejstarší v zemi, vznikla v roce 1904 a nyní na ploše 14 hektarů chová přes 170 druhů zvířat. Letos už má první mládě, na Nový rok se vylíhl pelikán bílý. S chovem těchto velkých vodních ptáků začala liberecká zoo sice už v roce 1975, první úspěšný odchov se jí ale podařil až v roce 1999. Zatím to vypadá, že aktuální sezona by u nich mohla patřit mezi úspěšné. Podle Tesařové se pět dalších mláďat pelikánů vylíhlo na sklonku loňského roku.