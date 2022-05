Loňské volby stály rozpočet 643 milionů, meziročně asi o sto milionů méně

Stát loni vynaložil z rozpočtu na veškeré volby 643 milionů korun. Proti předcházejícímu roku tak byly výdaje asi o 100 milionů Kč nižší. Občané loni volili především nové poslance. Konaly se však i opakované volby v některých obcích, které si dohromady vyžádaly asi 13 milionů korun. Stojí to v návrhu státního závěrečného účtu za loňský rok. Výdaje na letošní volby by si měly vyžádat ze státního rozpočtu 1,1 miliardy korun, zhruba o 400 milionů korun víc než loni. Letos budou občané vybírat své obecní zastupitele a také volit do jedné třetiny Senátu.

Politickým stranám a hnutím vyplatil stát loni celkem 1,042 miliardy korun. Z toho téměř 515 milionů Kč vyplatil stranám jako příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny. Nejvyšší částku, 149,4 milionu korun, získala koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Druhé ANO získalo 145,8 milionu korun. Příspěvek na činnost stran a hnutí přišel na 493 milionů korun a 34 milionů Kč dostaly strany na své politické instituty.