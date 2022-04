Luskouni přiletí podle ředitele pražské zoo Bobka do Prahy ve čtvrtek

Luskouni, kteří budou k vidění v pražské zoologické zahradě, přiletí do české metropole ve čtvrtek. Na twitteru a facebooku to uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Dvojice luskounů krátkoocasých do Prahy dorazí ze zoologické zahrady v tchajwanské metropole Tchaj-pej. Chovný pár šupinatých savců bude obývat expozici Indonéská džungle.

Dvojice v přírodě ohroženého druhu měla do Prahy přicestovat podle dřívějších plánů už v zimních měsících. Dovoz luskounů z Tchaj-peje ale podle Bobka zkomplikovala mimo jiné pandemie covidu-19 a následně situace související s válkou na Ukrajině, kterou napadlo Rusko.

Dar dvou luskounů je podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) součástí spolupráce mezi Prahou a jejím partnerským městem Tchaj-pej. Luskoun je šupinatý savec, který se živí mravenci a termity. Nyní je na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata. Tito savci vzhledem připomínající šišku se loví i kvůli masu. Někteří Asiaté ho považují za luxusní delikatesu a symbol bohatství a vyššího společenského postavení.