Lyžařský areál Monínec zahájí 17. listopadu sezonu, využije recyklovaný sníh

Lyžařský areál Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku zahájí v pátek 17. listopadu zimní sezonu, jako obvykle večerním lyžováním. Letošní novinkou je využití recyklovaného sněhu, který díky unikátní technologii přečkal letní měsíce do další sezony. Technika skladování sněhu na sjezdovkách se už několik let úspěšně používá ve Skandinávii, ve Švýcarsku a v italských či rakouských Alpách. V praxi jde o zakrytí sněhu speciální izolační textilií, která odráží sluneční paprsky a udržuje chlad. Zakrytí umožní uchovat více než polovinu všeho sněhu, a to až pět sezon za sebou. Areál díky tomu může naplánovat otevření zimní sezony na přesné datum.