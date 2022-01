Macík se rozloučil druhým místem v etapě, Attíja vyhrál Dakar počtvrté

Martin Macík dojel v závěrečné 12. etapě Rallye Dakar druhý mezi kamiony a posunul se na sedmé místo celkového pořadí. Vítězství obhájil dnes nejrychlejší Rus Dmitrij Sotnikov. Již počtvrté v kariéře vyhrál slavnou soutěž automobilový jezdec Násir Attíja z Kataru, mezi motocyklisty si druhý triumf připsal Brit Sam Sunderland. O nejlepší český výsledek se postaral čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který skončil čtvrtý.

Martin Prokop se rozloučil s rallye 13. časem a celkově skončil pětadvacátý, pozici za Miroslavem Zapletalem. "Rozhodně nejsme šťastní z umístění, doufali jsme v desítku. Byli jsme v boji o pětku a sedmička byla ve hře. Nakonec jsme za dvacítkou. Ale dobojovali jsme to, jsme v cíli a to je také těžké splnit," řekl Prokop, jemuž se staly osudným technické problémy v 10. etapě. "Nebyl to nejhezčí Dakar, ale určitě nejrychlejší. Obtížnost nebyla velká a naše auto na to nebylo připravené. Měli jsme auto na těžký, technický Dakar jako byl loni," dodal pilot týmu Benzina Orlen, který chce na příští rok připravit výkonnější vůz. O medailové pozice dnes dlouho bojoval i Aleš Loprais, který ale v závěru nabral sedmiminutovou ztrátu a obsadil 9. místo.

O nejlepší český dílčí výsledek v kategorii motocyklů se postaral čtrnáctým časem Martin Michek, ale po čtvrteční více než čtyřhodinové ztrátě se umístí ve čtvrté desítce konečného pořadí. Nejlepším Čechem v kategorii je tak třiadvacátý Jan Brabec a vytvořil si osobní maximum. Michek až do čtvrtka bojoval o umístění ve druhé desítce, poškozený ráfek na předním kole a několikahodinová ztráta jej ale vyřadila ze hry o solidní výsledek.