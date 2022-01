Macík zazářil na Dakaru třetím místem, Prokop je stále osmý a Loprais čtvrtý

Martin Macík zazářil v 9. etapě Rallye Dakar třetím časem mezi kamiony a připsal si nejlepší dílčí výsledek v letošním ročníku slavné soutěže. Na průběžném čtvrtém místě se i nadále drží Aleš Loprais. Motocyklový jezdec Martin Michek dojel čtrnáctý a posunul se na 19. místo pořadí. V kategorii automobilů se tolik nedařilo Martinu Prokopovi, v rychlé etapě se umístil až na začátku třetí desítky, celkově je ale stále osmý.

Vkategorii čtyřkolek obsadil Zdeněk Tůma sedmé místo a celkově je i nadále pátý. "Sice to byla docela krátká etapa, ale jsem po ní úplně vyřízený," řekl Tůma, jenž musel řešit technické problémy. Mezi lehkými prototypy drží sedmou pozici Josef Macháček. "Byla to etapa s krásnými scenériemi. Hory se střídaly s krásným žlutým pískem. Bylo to rychlé, na kamenitých úsecích se muselo dávat pozor na gumy, ale jinak jsem spokojený. Can-Am šlapal hezky," řekl jezdec týmu Buggyra ZM Racing.