Maďarský ministr: Ropovod Družba zřejmě půjde brzy znovu zprovoznit

Ropovod Družba, který přepravuje ropu z Ruska do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a který je od úterního večera odstaven, patrně půjde velmi brzy znovu zprovoznit. Řekl to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Zařízení bylo na ukrajinském území odstaveno z provozu kvůli zásahu transformátoru, který je pro fungování ropovodu nezbytný. Podle Ukrajinců zasáhla transformátor ruská raketa, samotné potrubí poškozeno není. Ukrajina se v úterý stala terčem ruských raketových útoků. Večer dopadla na polské území poblíž Ukrajiny střela, která zabila dva lidi. Předběžné závěry podle médií naznačují, že šlo o střelu vypálenou z Ukrajiny, patrně v obraně proti raketovým útokům z Ruska.