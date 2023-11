Magazín pro České školy v zahraničí

Nejdřív se vydáme do školky. Právě v mateřských školkách zní pohádky stále častěji z úst seniorů. Kdo jsou čtecí babičky a dědečkové a jak se tam dostali? Pohádka Tři oříšky pro Popelku se v kině poprvé promítala přes půl stoletím. My si prohlédneme na Barrandově pohádkové kostýmy. Se studenty Střední školy hotelové v Kroměříži budeme péct vánoční cukroví i perníkové chaloupky. A na závěr se vydáme do podzemí sokolovského zámku, kde je vystavený poklad.