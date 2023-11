Majitelem likérky Fruko-Schulz bude česká firma, ruští vlastníci kvůli válce končí

V jindřichohradecké likérce Fruko-Schulz končí ruští vlastníci. Od nového roku bude podnik vlastnit česká společnost. Oznámil to ředitel likérky Josef Nejedlý. Ruští akcionáři ze skupiny Ladoga se rozhodli svoje podíly do konce roku prodat kvůli válce na Ukrajině. Firma přišla po začátku konfliktu o některé odběratele a dlouholetou spolupráci s ní ukončila i banka. Ladoga dosud vlastnila jindřichohradeckou likérku z 90 procent a Rusko bylo pro firmu největším zahraničním odběratelem, na firemním exportu se tamní trh loni podílel téměř 65 procenty. Druhým hlavním trhem je Slovensko, dále Čína, Bulharsko a Tchaj-wan. Loni likérka vyvezla alkohol do 31 zemí, nově do Spojených arabských emirátů a na Mauritius.