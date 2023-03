Manpower: Pandemie zpomalila narovnávání podmínek žen a mužů na trhu práce

Pandemie koronaviru zpomalila narovnávání podmínek žen a mužů na českém trhu práce. Mnoho žen také za pandemie z trhu práce odešlo a ne všechny se vrátily zpět. Vyplývá to z analýzy, kterou na tiskové konferenci představila společnost Manpower. Podle zprávy Světového ekonomického fóra je Česko na 76. místě na světě v hodnocení rovnosti mezi ženami a muži. "Pandemie přispěla ke zpomalení tempa zvyšování rovnosti a meziročně došlo pouze k nepatrnému posunu skóre ze 67,9 procenta na 68,1 procenta. To znamená, že touto rychlostí by k úplnému vyrovnání příležitostí došlo až za dalších 132 let," řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová. Mnoho žen podle ní za pandemie odešlo z trhu práce a ne všechny se vracejí. Mají pocit, že nejsou dostatečně ohodnocené a že pro ně firmy nedělají dost, uvedla Rezlerová na základě průzkumu mezi 4000 ženami. Průzkum ukázal, že 80 procent žen hledá zaměstnavatele, který jim umožní vyvážit pracovní a soukromý život. Ženy také chtějí od zaměstnavatelů větší flexibilitu pracovní doby, zajištění rovnosti na pracovišti a spravedlivou odměnu. Dvě pětiny žen uvádějí, že zaměstnavatelé nedoceňují jejich potenciál, pouze pětina žen dostala nabídku na kariérní posun. Rezlerová upozornila, že tento problém se prohlubuje při práci z domova, kdy mají ženy menší šanci než muži na kariérní posun.