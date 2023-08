Marian: Všechny delegace v Džiddě podpořily územní celistvost Ukrajiny

Konzultace v saúdskoarabské Džiddě hodnotí náměstek ministra zahraničí Jan Marian (STAN) pozitivně. Všechny delegace, které na plénu hovořily, podpořily zachování územní celistvosti Ukrajiny. Víkendová schůzka diplomatů a vládních poradců čtyř desítek zemí skončila bez konkrétní dohody, pouze závazkem, že země budou pokračovat v mezinárodních konzultacích s cílem dosáhnout míru.

Na jednání nebylo pozváno Rusko, účastnili se ho zástupci Ukrajiny, západních zemí, Číny, Turecka, Brazílie či Indie a také EU. ČR zastupoval právě Marian. "Účast Číny, která se předchozích konzultací neúčastnila, je pro mě nejdůležitější zprávou," uvedl náměstek.

Poslední fází procesu by mělo být jednání lídrů na nejvyšší úrovni, tedy mírový summit. Zatím by podle Mariana bylo předčasné spekulovat, kdy a kde by se mohl uskutečnit. Cílem jednání v Džiddě bylo podle tiskových agentur přesvědčit velké země rozvojového jihu ke shodě se Západem stran řešení rusko-ukrajinského konfliktu. Tyto země totiž na rozdíl od Západu zaujímají k válce na Ukrajině spíše neutrální postoj, ač samu agresi většinou odsoudily, nezavedly například na Rusko sankce.