Mariánské Lázně plánují vybudovat balneopark s minerálními prameny

Mariánské Lázně na Chebsku chtějí vybudovat balneologický park, kde by lidé mohli relaxovat nebo se vykoupat v jezírku s minerální vodou. Vzniknout by měl v údolí Pottova potoka, kde vyvěrá řada léčivých minerálních pramenů. Na záměr chystá radnice studii, která ukáže možnosti rozvoje nyní nevyužívané lokality, řekl novinářům radní pro cestovní ruch Miloslav Chadim (ANO). Areál by měl být otevřený a navazovat na lázeňské parky a klimatickou stezku. Sloužit by měl jako místo odpočinku a osvěžení v horkých letních dnech, jako jakési venkovní lázně. Součástí budou pítka s minerální vodou, jezírka určená ke koupání či relaxační prvky, jako například Kneippův chodník. "(Místo) je unikátní v tom, že tu vyvěrá čistá minerální voda. Lidé, kteří tu žijí, si někteří poprvé vyzkouší, jaké to je se vykoupat v minerální vodě," řekl Chadim. Na studii pracuje město s krajským Institutem lázeňství a balneologie (ILaB), zástupci ministerstva zdravotnictví či místní pobočkou Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Lázeňský trojúhelník, kam kromě Mariánských Lázní patří také Karlovy Vary či Františkovy Lázně, je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Klimatické podmínky v Mariánských Lázních navíc zařadilo loni ministerstvo zdravotnictví mezi přírodní léčivé zdroje.