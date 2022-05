Mariánské Lázně zahájily lázeňskou sezonu, chybět budou klienti z Ruska

Slavnostním žehnáním pramenům začala v sobotu v Mariánských Lázních na Chebsku lázeňská sezona. Třídenní oslavy, kterých se tradičně účastní tisíce lidí, se konají po dvouleté pauze kvůli epidemii koronaviru. Jde ale o symbolické zahájení, protože lázeňská sezona v Mariánských Lázních trvá celoročně. Letošní sezona by se mohla přiblížit době před epidemií, chybět ale bude ruská klientela, řekl ČTK starosta Martin Kalina (Piráti). "Konečně jsme mohli po třech letech slavnostně zahájit lázeňskou sezonu v podobě, na jakou jsme byli zvyklí. Doufám, že i to velké zahájení znamená, že se pomalu vracíme do doby před koronavirem. Loni i když jsme byli zmítáni koronavirem, přijelo hodně hostů z České republiky," řekl Kalina. Místní lázně oproti předchozím dvou rokům už evidují značný nárůst návštěvnosti. Je zhruba na dvou třetinách sezony roku 2019.