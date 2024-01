Martin Macík si na Rallye Dakar upevnil vedení v závodu kamionů

Martin Macík si v 10. etapě Rallye Dakar opět upevnil vedení v kategorii kamionů. Na druhého Aleše Lopraise má dvě etapy před koncem náskok už přes dvě hodiny. "Už nám chybí jen dvě etapy do cíle a Čenda (kamion) je v naprostém topu," pochvaloval si Macík. "Vystartovali jsme druzí a dojeli druzí. Huzink topil, ještě si chce dojet pro nějaké vítězství, ale to nás netrápí. Jeli jsme si to svoje, v prachu jsme pár aut dojeli, předjeli. Celkově to bylo rozbité, ale extrémně rychlé. Jel jsme na tři čtvrtě plynu a kde to šlo, tak jsem topil," řekl Macík, kterému udělal radost i výsledek v absolutním pořadí. Martin Prokop je mezi automobily i nadále sedmý, motocyklista Martin Michek uzavírá elitní desítku.