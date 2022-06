Marže prodejců pohonných hmot byly v červnu průměrně o korunu a 70 haléřů nižší než loni

Marže pohonných hmot dál klesají. Podle ministerstva financí byly v červnu průměrně o korunu a 70 halérů nižší než minulý rok. Resort od začátku měsíce rozšířil kontrolu cen pohonných hmot na celý distribuční řetězec a prodloužil ji až do konce září. Chce sledovat, jak se do konečných cen pro řidiče promítne snížení spotřební daně. Ceny pohonných hmot i přes všechna vládní opatření rostou. Kabinet od začátku června na čtyři měsíce snížil o 1 a půl koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty. V současné době už ale řidiči tankují paliva dráž než před snížením. Podle výsledků kontroly ministerstva financí to není způsobené maržemi čerpacích stanic, ale nárůstem cen na komoditní burze v Rotterdamu.