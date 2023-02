Masarykova univerzita kvůli údajnému obtěžování stáhla z výuky třetího učitele

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně kvůli kauze sexuálního obtěžování studentek postavila mimo výuku dalšího, v pořadí třetího učitele z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Uvedl to server Seznam Zprávy, kterému to potvrdila děkanka Simona Koryčánková. "Jednáme rázně, abychom vyřešili všechny podněty, které k nám přicházejí. Na základě toho stavíme mimo výuku a setkávání se studenty jednoho z označených," řekla webu děkanka, která už dřív vyzvala studenty i absolventy, kteří mají zkušenost s nevhodným chováním, aby se obrátili na odpovědné pracovníky. S prvními dvěma učiteli podezřelými z nevhodného chování ke studentkám fakulta v minulých dnech rozvázala pracovního poměr, třetí podezřelý učitel je podle děkanky nyní takzvaně na překážkách v práci. Podezření, že se někteří pedagogové chovali ke studentkám nevhodně, hlavně na sportovních kurzech, fakulta prověřovala od loňska. Letos na situaci upozornil Seznam Zprávy, což dalo událostem spád. Univerzita následně stáhla dva pedagogy z výuky a rektor Martin Bareš podle výsledků prověřování avizoval další kroky v prevenci, ale i vyvození osobní odpovědnosti konkrétních lidí. Rektor nařídil i celouniverzitní kontrolu studentského hodnocení jednotlivých předmětů od roku 2019 do současnosti. Hotová bude do konce února.