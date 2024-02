Maškary v Herálci vyrazily za ranního šera, aby stihly obchůzku i večerní ples

Maškary v Herálci na Ždársku dnes vyrazily s kapelou časně po ránu. Obchůzka rozlehlou obcí pod Žákovou horou trvá do pozdního odpoledne a pak potřebují maškary chvilku na to, aby se poupravily a mohly v plné kráse splnit další povinnost, zahájení večerního maškarního plesu. Na začátku obchůzky požádala maškara v roli laufra před obecním úřadem starostu Zdeňka Gregora (nestraník) o povolení vstupu do obce.

"Jsem rád, že se najdou lidi, kteří tuhle tradici dokážou udržet," řekl dnes starosta ČTK. Osm roků také chodil za masku. "Takže vím, co to obnáší, být v ní celý den," uvedl. Například u masek slamáků podle organizátorů váží klobouk šest kilogramů a vesta se sukní přes deset kilo.

S maškarními průvody a hodováním je spojené období masopustu, které začíná po svátku Tří králů 6. ledna a končí Popeleční středou na začátku půstu před Velikonocemi. Letos bude Popeleční středa 14. února. Masopust v Herálci s 1300 obyvateli se koná v sobotu před Popeleční středou, nově patří mezi ceněné tradice Vysočiny. Svým provedením je herálecká maškara v kraji unikátní, první písemné zmínky o ní pocházejí z přelomu 19. a 20. století, uvedl kraj. V obchůzce chodí jen muži. Masek je 32, v průvodu jdou v ustáleném pořadí.