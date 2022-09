Matematik a podnikatel Karel Janeček zahájil prezidentskou kampaň

Prezidentský kandidát Karel Janeček chce oslovit své voliče i prostřednictvím virtuální reality. Pomocí speciální technologie se s ním budou moct lidé ve virtuálním světě "osobně" setkat, chce v ní představovat i svůj volební program nebo hlavní témata kampaně. Janeček to řekl na tiskové konferenci, která se konala částečně i ve virtuální realitě. Je to podle něj světová premiéra, kdy prezidentský kandidát povede svou kampaň současně v reálném i virtuálním světě. Janeček se chce do tzv. metaverse, tedy virtuálního světa, připojovat v naplánovaných časech. Lidé se s jeho digitálním klonem mohou potkat, když použijí speciální helmu virtuální reality. Pokud ji nemají k dispozici, mohou ji vyzkoušet ve VR play parku na pražském Václavském náměstí, kde bude Janeček i sbírat petiční podpisy potřebné pro kandidaturu na prezidenta. Janeček nekandiduje za žádnou stranu, proto musí sehnat 50 tisíc podpisů lidí, nebo podporu 20 poslanců či 10 senátorů.

Prezidentskou kandidaturu už oznámili například předseda odborářů Josef Středula, bývalá rektorka Danuše Nerudová nebo senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer. V úterý se k nim přidal podle průzkumů jeden z favoritů generál Petr Pavel, Andrej Babiš z ANO zatím oficiálně nekandiduje.