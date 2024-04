Mateřská společnost britské pošty odmítla Křetínského nabídku na převzetí

Český miliardář Daniel Křetínský zvažuje pokus o převzetí vlastníka britské pošty Royal Mail. Dnes to uvedly zdroje agentury Reuters a deníku Financial Times (FT). Investiční společnost Křetínského později agentuře Reuters potvrdila, že se mateřskou firmu pošty pokusila tento měsíc koupit, ta ale její nabídku odmítla. Český investor už vlastní ve firmě International Distributions Services (IDS), která je mateřskou společností Royal Mail, 27 procent prostřednictvím svého podniku VESA Equity Invesment. V posledních měsících neformálně spolupracoval s poradci na možném převzetí celé společnosti, uvedly dříve zdroje agentury i respektovaného deníku. Tržní hodnota Royal Mail činí podle Reuters 2,1 miliardy liber (62 miliard Kč). Společnost Royal Mail se v posledních několika letech potýkala s problémy. Do případné transakce by se podle Reuters mohla vložit britská vláda. Zákon o národní bezpečnosti a investicích totiž dává ministrům větší pravomoc rozhodovat o transakcích týkajících se kritické infrastruktury.