Média: Brusel má plán investic do energetických sítí v EU za 584 miliard eur

Evropská komise (EK) má plán, který počítá s částkou 584 miliard eur (14,2 bilionu Kč) na generální opravu a modernizaci energetických sítí v zemích Evropské unie. Chce, aby byly připraveny zvládnout očekávaný příliv elektřiny z obnovitelných zdrojů. S odkazem na návrh komise o tom informují agentury Bloomberg a Reuters, které měly možnost do hrubého návrhu nahlédnout.

Přenosové sítě budou v nadcházejících letech čelit velkému tlaku, protože členské státy zavádějí více obnovitelných zdrojů, přičemž větrná a solární energie obvykle dosahují nejvyšších kapacit v různých denních a ročních obdobích. To zdůrazňuje potřebu mít stále více takzvaných chytrých sítí, které mohou zahrnovat úložná řešení, jako jsou baterie, takže energie proudí tam, kde a kdy je nejvíce potřeba.

Návrh dokumentu poukazuje na to, že 40 procent distribučních sítí v Evropě je starších než 40 let. Přitom se očekává, že spotřeba energie do roku 2030 vzroste o 60 procent. Cílem plánu je zároveň posílit kybernetickou bezpečnost sítí v době zvýšených geopolitických rizik po ruské invazi na Ukrajinu, uvedl Bloomberg.