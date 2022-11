Median: Prezidentské volby by vyhrál Pavel před Babišem, polepšila si Nerudová

První kolo prezidentských voleb by v říjnu vyhrál generál Petr Pavel s 22,5 procenta hlasů, v modelu agentury Median si udržel mírný náskok před bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) s 22 procenty. Podpora obou kandidátů proti zářijovému modelu Medianu klesla, rozdíl mezi nimi zůstal na úrovni statistické chyby. Na 15 procent si polepšila ekonomka Danuše Nerudová, v minulém modelu měla podporu deseti procent voličů. Median model zveřejnil na svém webu. V případném druhém kole volby by Pavel s 59 procenty porazil Babiše, který by měl zbylých 41 procent hlasů. Přibližně čtvrtina voličů je však zatím nerozhodnutá, upozornil Median. Na čtvrtém místě by skončil v prvním kole senátor Pavel Fischer se 7,5 procenta hlasů, pátý by byl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se sedmi procenty