Median: První kolo prezidentských voleb by vyhrál Babiš, na druhém místě je Pavel

První kolo prezidentských voleb by vyhrál předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš s 25,5 procenta hlasů. Na druhém místě by byl někdejší vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel s 21 procenty. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Pavel se na Babiše ve srovnání s předchozím průzkumem dotahuje. V modelu Medianu zveřejněném na začátku června měl Babiš 28,5 procenta hlasů a Pavel 19,5 procenta. Pořadí v nynějším i předchozím volebním modelu Medianu na prvních třech místech zůstává stejné. Na prvním místě je Babiš, na druhém Pavel a na třetím s větším odstupem odborový předák Josef Středula. Zatímco ale Babišův podíl hlasů se proti minulému průzkumu snížil, následujícím dvěma kandidátům podpora rostla. Za třetím Středulou zaostává o dva procentní body na čtvrtém místě bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se sedmi procenty hlasů. Na pátém místě je senátor Pavel Fischer se šesti procenty.