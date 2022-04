Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO těsně před koalicí Spolu

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu podle průzkumu agentury Median vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 27 a půl procenta hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která by získala 26 a půl procenta. Do dolní komory by se dostali také Piráti s hnutím STAN, SPD a těsně i ČSSD. Pro tu by podle volebního modelu hlasovalo 5 a půl procenta respondentů. Průzkum udělala agentura Median mezi 1. březnem a 2. dubnem. Odpovídalo v něm přes 1 100 lidí starších 18 let.