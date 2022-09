Median: V 1. kole prezidentské volby stále vede Babiš, 2. kolo by vyhrál Pavel

V prvním kole prezidentských voleb by vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), ale jeho podpora od minulého průzkumu mírně klesla. Druhý by skončil generál Petr Pavel a třetí ekonomka Danuše Nerudová, jejíž podpora meziměsíčně výrazně vzrostla. V druhém kole by zvítězil Pavel. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median.

Babiš, který zatím neoznámil, zda bude na prezidenta kandidovat, by v srpnu získal podporu 23,5 procenta voličů. Je to o dva procentní body méně než v červenci. Druhý Pavel by obdržel 22 procent hlasů, což je meziměsíčně o procentní bod více. V druhém kole voleb by Pavel Babiše porazil, když by ho podpořilo 58 procent rozhodnutých voličů. Median ale připomíná, že více než pětina respondentů si není jistá, koho a zda by v druhém kole volila.

Agentura si všímá toho, že od červencového modelu výrazně vzrostla podpora bývalé rektorky Mendelovy univerzity Nerudové. Nyní by jí dalo hlas 11,5 procenta lidí, o čtyři procentní body více než před měsícem. V modelu následuje se 7,5 procenta odborový předák Josef Středula a shodně se 6,5 procenta senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer. Průzkum se konal od 1. do 31. srpna na vzorku 1003 respondentů starších 18 let.