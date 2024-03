Median: Volby by v únoru vyhrálo ANO s 31 procenty před ODS a Piráty

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů, druhá ODS by měla 12,5 procenta a třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta. Z nynějších sněmovních stran by mimo dolní komoru zůstali lidovci se třemi procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes na svém webu zveřejnila agentura Median. Ochota zúčastnit se voleb dále klesla na 60 procent.

Proti lednovému modelu Medianu se výrazné změny neodehrály, jen ODS a Piráti si vyměnili druhé a třetí místo. "Hnutí ANO nejlépe zvládá udržet si své voliče, další získává zejména z řad těch, kteří se minulé sněmovní volby nezúčastnili, včetně prvovoličů. Část voličů k němu také přešlo od stran mimo Poslaneckou sněmovnu, zejména od Přísahy. Přelivy voličů mezi vládními stranami a stranami sněmovní opozice jsou minimální," uvedl Median. Ten v průzkumu mezi 1.únorem a 4. březnem oslovil 1006 lidí ve věku 18 a více let.