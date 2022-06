Median: Volby by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se nedostali lidovci a TOP 09

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s náskokem vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta hlasů. Pro druhou ODS by hlasovalo 16,5 procenta voličů a třetí SPD by získala 11,5 procenta hlasů. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median, která do průzkumu nezahrnula volební koalice z minulých voleb. Do dolní komory by se dostali ještě Piráti, hnutí STAN a oproti říjnovým volbám i sociální demokracie. Naopak TOP 09 a KDU-ČSL, které na podzim kandidovaly s ODS v koalici Spolu, by nyní zůstaly pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Pozice stran ve druhé volební koalici Pirátů se STAN, která na konci minulého roku vytvořila vládu se Spolu, jsou téměř vyrovnané. Piráti by nyní získali devět procent hlasů, STAN o půl procentního bodu méně. Lidovce a TOP 09 by shodně volilo 4,5 procenta lidí.