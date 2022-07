Median: Volby by vyhrálo ANO před ODS, STAN a lidovci by se do Sněmovny nedostali

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO, které získalo 29 procent hlasů. Za ním skončila ODS, kterou volilo zruba 16 procent voličů. Na třetím místě bylo hnutí SPD s výsledkem 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostali také Piráti, TOP 09 a na rozdíl od minulých voleb rovněž ČSSD. Výrazný propad zaznamenalo hnutí STAN, které čelilo korupčnímu případu kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka. V červnu by Starostům a nezávislým dalo hlas 4,8 procenta voličů. Výsledky uvádí aktuální volební model agentury Median. Průzkum nezahrnuje volební koalice z říjnových voleb.