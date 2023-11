Median: Volby by vyhrálo se 34 procenty ANO, s odstupem následují ODS a Piráti

Volby do Poslanecké sněmovny by v září vyhrálo hnutí ANO. Volilo by ho 34 procent lidí. Ukazuje to průzkum agentury Median. Podle něj si hnutí v porovnání s létem polepšilo o jeden procentní bod. Podpora naopak klesla občanským demokratům, získali by 13 procent. Piráti by od lidí dostali 11 a půl procenta hlasů. Hnutí SPD by volilo 9 a půl procenta lidí, hnutí STAN 6 a půl procenta a strana TOP 09 by dostala 5 a půl procenta hlasů. V průzkumu v září odpovídala víc než tisícovka dotázaných.