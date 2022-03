Město Libavá může uprchlíkům poskytnout byty po sovětských vojácích

Několik volných bytů, ve kterých dříve bydlely rodiny sovětských vojáků, může k dlouhodobému ubytování nabídnout uprchlíkům z Ukrajiny radnice ve Městě Libavá na Olomoucku. Vedení města s 550 obyvateli na okraji vojenského újezdu Libavá osloví firmy z okolí, zda mohou lidem z Ukrajiny zajistit práci. Na dotaz ČTK to řekla starostka Města Libavá Štěpánka Tichá. Obce Město Libavá, Kozlov, Luboměř pod Strážnou vznikly v lednu 2016 díky převedení třetiny Vojenského újedu Libavá pod civilní správu. Do té doby život v obcích s celkem 1200 obyvateli řídila armáda. "Mohli bychom poskytnout 12 volných bytů. Nyní řešíme jejich vybavení a připojení na distributora elektrické energie. Chceme zároveň zahájit spolupráci s nějakou firmou například z Moravského Berouna, která shání zaměstnance. Mohla by lidem z Ukrajiny nabídnout práci a my ubytování. Naší snahou je, aby bylo dlouhodobé," uvedla Tichá.