Městský soud v Praze se ke kauze Čapí hnízdo vrátí v polovině února

Kauzu Čapí hnízdo bude Městský soud v Praze znovu projednávat v polovině února. Českému rozhlasu to řekl mluvčí soudu Adam Wenig. V případu kolem padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu nedaleko Olbramovic na Benešovsku čelí obžalobě předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Soud je oba letos v lednu nepravomocně osvobodil, rozsudek ale v září zrušil Vrchní soud v Praze. Jestli budou vypovídat oba obžalovaní, zatím není jasné. Státní zástupce v obžalobě tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Nagyovou viní žalobce z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Oba obžalovaní vinu opakovaně odmítli.