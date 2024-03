Meteorolog: Saharský prach by mohl v ČR přetrvat až do pondělního večera

Určité množství saharského prachu by se do Česka mohlo dostávat až do pondělního večera. Na sociální síti X o tom informoval Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do Česka se začalo velké množství prachu dostávat v noci na sobotu od jihozápadu. Zhoršuje ovzduší, zamlžuje oblohu a také způsobil změnu počasí. "Očekávali jsme pro dnešek možné překonání teplotních rekordů se slunečnou oblohou a hodnoty přes 20 stupňů Celsia, ale od rána je zataženo, což ovlivnil i saharský prach," řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky ČHMÚ.