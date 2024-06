Český hydrometeorologický ústav zmírnil výstrahu před povodněmi. Vysoký stupeň nebezpečí platí jen pro část Plzeňského kraje. Extrémní nebezpečí už nehrozí nikde. Nižší riziko stoupání hladin řek se pořád týká většiny Plzeňského kraje a části Jihočeského. Do půlnoci platí i varování před vydatným dešťem pro západ a jihozápad země. Od pátečního odpoledne do dneška soboty napršelo v Česku do 20 litrů vody na metr čtereční.