Metnar: Čeští vojáci se do Afghánistánu v krátké době nevrátí

Vzpomínkou na padlé vojáky a nástupem na pražském Vítkově ukončila česká armáda symbolicky své dvacetileté působení v Afghánistánu. Připomínky zahraniční mise, na které sloužilo asi 11 a půl tisíce českých vojáků, se účastnili ústavní činitelé, zástupci armády i současní a bývalí vojáci, kteří v Afghánistánu působili. Hned v úvodu pietního aktu, po státní hymně, zúčastnění vzpomněli na ty, kteří misi v Afghánistánu nepřežili. Bylo jich 14 a uctili je minutou ticha. Pietní vzpomínku doprovodil i přelet vojenské techniky či výstava o historii mise. Piety se zúčastnil například ministr obrany za ANO Lubomír Metnar nebo náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ten mimo jiné připomněl, že v Afghánistánu šlo o nejdelší zahraniční operaci v historii a česká armáda účastí v ní získala ve světě respekt.

Ministr obrany Lubomír Metnar po pietní vzpomínce uvedl, že se nedomnívá, že by se vojáci do Afghánistánu v krátké době vrátili. Velká společenství - Evropská unie a Severoatlantická aliance (NATO) - podle něj musí tlačit na Tálibán, aby dodržel sliby. Základní úkol, tedy eliminaci mezinárodního terorismu, podle něj mise splnila. Česká republika své vojáky z Afghánistánu stáhla na konci června ve spolupráci se spojenci. Většina politických představitelů Česka odchod ze země kritizovala, a to včetně prezidenta Miloše Zemana. Podle něj se bude muset NATO do Afghánistánu vrátit, protože Tálibán v zemi opět vytvoří teroristická centra.

První čeští vojáci odletěli do Afghánistánu v roce 2002.