Metro D se může stavět, ministerstvo dopravy zamítlo odvolání odpůrců stavby

Pražský dopravní podnik může začít stavět metro D z Pankráce do Písnice. Ministerstvo dopravy zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení, které podali odpůrci stavby. Rozhodnutí je konečné, už není možné se proti němu odvolat. Primátor Prahy Zdeněk Hřib z Pirátské strany na twitter napsal, že stavba metra D tak získá do 15 dnů stavební povolení. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra /šajnhera/ z hnutí Praha Sobě by dělníci mohli začít stavět letos v dubnu.