Mezi obyvateli ubytoven je v Česku až pětina seniorů

Až pětina obyvatel ubytoven v Česku je v seniorském věku. Vyplývá to z nové Zprávy o vyloučení z bydlení. Její autoři provedli šetření na 150 českých ubytovnách. Senioři také podle zprávy tvoří až polovinu domácností, které na bydlení vynaloží přes 40 procent svých příjmů. Příspěvek na bydlení přitom podle autorů čerpá jen asi dvacet procent seniorských domácností, které by na něj dosáhly. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD si to vysvětluje stigmatizací příjemců sociálních dávek. Podle opoziční poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Olgy Richterová z Pirátské strany chybí seniorům poradenství, které by mohla zajišťovat třeba kontaktní centra pro bydlení v obcích.