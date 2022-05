Meziroční inflace v Česku je nejvyšší za téměř 30 let - v dubnu vyšplhala nad 14 procent

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je teď nejvyšší od prosice 1993. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta - to je 1,5 procentího bodu víc než v březnu. Vliv na to měly zejména ceny bydlení, pohonných hmot a potravin. U bydlení si Češi připlatí hlavně za elektřinu a zemní plyn. Mezi potravinami pak v dubnu nejvíc zdražila mouka - a to o víc než polovinu. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 15,3 procenta a ceny služeb o 12,1 procenta. Analytici čekali pomalejší růst inflace, mírně nad 13 procenty.