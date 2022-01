MF: Ekonomická úroveň ČR v poměru k zemím eurozóny mírně klesla

Ekonomická úroveň Česka loni klesla na 86 procent průměru 19 zemí eurozóny a na této úrovni by měla zůstat i v letošním roce. Předloni byla úroveň ČR na 88 procentech. Česko by i tak na tom mělo bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko nebo Španělsko. Vyplývá to z odhadů v makroekonomické prognóze ministerstva financí (MF).

Cenová hladina v ČR loni podle odhadů MF stoupla na 63 procent průměru 19 zemí eurozóny z předchozích 61 procent. "Očekáváme, že se česká ekonomika bude eurozóně i nadále zvolna přibližovat, a to až na 68 procent její úrovně v roce 2022. Hlavními faktory by v horizontu predikce měla být vyšší inflace a zhodnocení měnového kurzu," uvedlo MF v prognóze.