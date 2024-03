MF: Hospodaření samospráv loni skončilo rekordním přebytkem 72,2 mld. Kč

Hospodaření obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí loni skončilo v přebytku 72,2 miliardy korun. Proti roku 2022 se kladné saldo územních rozpočtů více než zdvojnásobilo, předloni byl přebytek 32,8 miliardy korun. Výsledek hospodaření územních samospráv je nejlepší od vzniku Česka, uvedlo na svých internetových stránkách ministerstvo financí.

Ministerstvo upozornilo na to, že Česko loni čelilo vysoké inflaci a ekonomické stagnaci, na hospodaření obcí a krajů to ale nemělo negativní dopad. "Kraje a obce jsou schopny čelit hospodářskému útlumu bez pomoci státního rozpočtu, a to v důsledku dostatku vlastních příjmů," konstatovalo ministerstvo.