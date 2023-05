MF: Systém penzí za první čtvrtletí skončil v nejhorším deficitu za posledních 30 let

Důchodový systém v Česku skončil v prvním čtvrtletí letošního roku se schodkem 25,7 miliard korun. To je zatím nejhorší výsledek v prvním čtvrtletí za posledních 30 let. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Důchody se zvedly naposledy v lednu a znovu se kvůli inflaci navýší od června. Za celý loňský rok skončil systém penzí v deficitu 21 a půl miliard korun. Ministerstvo očekává letošní schodek okolo 80 miliard korun. Za první čtvrtletí se na důchodovém pojištění vybralo 147,4 miliardy korun. To je zhruba o 13,1 miliardy korun víc než před rokem. Výdaje jsou ale téměř o 29,6 miliardy vyšší než v loňském prvním kvartále. Dosáhly 173,1 miliardy korun. Ekonomové upozorňují na neudržitelnost momentálního důchodového systému. Vláda chce jeho reformu představit v tomto měsíci.