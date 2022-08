MF zlepšilo odhad vývoje české ekonomiky pro letošní rok, pro příští rok ho zhoršilo

Vláda plánuje zavést daň z mimořádných zisků celkem pro tři sektory. Vedle energetiky a bankovnictví by zdanění mělo podléhat ještě jedno odvětví. Uvedl to ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tím, že neupřesnil, o jaký obor půjde. Rezort financí zároveň zlepšil odhady vývoje české ekonomiky pro letošní rok - počítá s růstem HDP o 2,2 desetiny procenta. Přitom ještě v dubnu úřad očekával tempo růstu kolem 1,2 desetiny procenta. Pro příští rok odhad zhoršilo MF na 1,1 procenta. V předchozí dubnové prognóze úřad čekal růst ekonomiky příští rok o 3,6 procenta. Loni hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 3,5 procenta. Zároveň by letos měla podle MF průměrná inflace činit 16,2 procenta a příští rok by měla klesnout na 8,8 procenta. V dubnu úřad počítal pro letošek s inflací 12,3 procenta a pro příští rok 4,4 procenta. Během zbytku letošního roku by se podle MF měla inflace přiblížit až ke 20 procentům. "Ruská agrese na Ukrajině rozpoutala nebezpečný makroekonomický koktejl klesajícího výkonu evropských ekonomik a rostoucí inflace. Pokud jde o očekávanou technickou recesi, tedy mezičtvrtletní pokles HDP dvakrát po sobě, to samo o sobě není tragédií. Daleko problematičtější je inflace, která je vedle zajištění dostatku dostupných energií pro naše domácnosti a firmy hlavním ekonomickým problémem, se kterým se musíme vypořádat," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).