MfD: Psychoaktivní látka HHC-P je třicetkrát silnější než zakázaná HHC

Chemická analýza legálně dostupné psychoaktivní látky HHC-P ukázala, že je asi třicetkrát silnější než syntetický kanabinol HHC i marihuana. Napsala to dnešní Mladá fronta DNES (MfD). Odborníci už dříve varovali, že po nedávném zákazu HHC a dalších dvou konopných substancí se na trh dostanou okamžitě rizikovější deriváty, které je nahradí. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila hrozí po užití HHC-P stejné stavy jako po HHC nebo marihuaně, jen nástup může být silnější a rychlejší. Ministerstvo zdravotnictví má seznam návykových látek aktualizovat do několika týdnů.

Začátkem března začal platit zákaz prodeje výrobků s látkou HHC. Stalo se tak po sérii případů, kdy se touto chemicky upravenou látkou z konopí přiotrávily děti. Na trhu se okamžitě objevily produkty s HHC-P, která zatím zakázaná není.

Národní protidrogová centrála už vyzvala vládu, aby HHC-P urychleně zakázala stejně jako HHC. Zákaz má skončit nejpozději do začátku roku 2025, kdy by už měla platit novela zákona zavádějící psychomodulační látky jako samostatnou kategorii s regulovanou dostupností. Prodávat by je mohly jen registrované firmy v kamenných obchodech a bez reklamy, pouze lidem starším 18 let.