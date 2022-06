Michálek: Piráti u STAN apelovali na odstřižení od lidí napojených na Redla

Piráti na jednání se Starosty a nezávislými (STAN) apelovali na odstřižení od lidí napojených na obviněného podnikatele a lobbistu Michala Redla a další. Jak uvedl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek, shodu strany, které šly do voleb v koalici, našly v tom, že u darů STAN z pochybných zdrojů bude ekvivalent odveden státu. To by podle Michálka mělo platit pro všechny strany.

O tom, že budou Piráti chtít od Starostů další vysvětlení ohledně kauzy korupce v pražském dopravním podniku (DPP), hovořil o víkendu předseda strany Ivan Bartoš. Jedním z obviněných je Petr Hlubuček, nyní již bývalý náměstek pražského primátora, jemuž následně bylo pozastaveno členství ve STAN. Kvůli kontaktům s Redlem skončí na pozici ministra školství Petr Gazdík, členství v hnutí pozastavil ze stejného důvodu europoslanec Stanislav Polčák.

Vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vrátí dar ve výši 350.000 korun spojený s podnikatelem Pavlem Kosem, podezřelým z účasti v kauze korupce v pražském dopravním podniku. STAN dar obdržel v roce 2014, v té době Kos trestně stíhaný nebyl, sdělila ČTK mluvčí hnutí Sára Beránková. V sobotu Starostové oznámili, že vrátí všechny dary spojené s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi trojici obviněných s uvalenou vazbou.