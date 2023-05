Michl: Meziroční inflace by do tří měsíců měla klesnout pod deset procent

Meziroční inflace by do tří měsíců měla klesnout pod deset procent. Trend jejího postupného poklesu podle něj začal v únoru, kdy klesla na 16,7 procenta. Na dnešním setkání se studenty na Vysoké škole ekonomické v Praze to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl. V dubnu inflace činila 12,7 procenta.

"Není to vítězství. Pořád to ve druhém pololetí bude inflace, se kterou se nesmíme smířit. Nesmíme se jí přizpůsobit. Úrokové sazby proto zůstanou po delší dobu vysoké," uvedl Michl. Důležitou roli ve zvratu inflace sehrála podle něj silná koruna.