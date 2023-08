Milostivého léta u dluhů na odvodech využily zatím 4000 dlužníků

Do třetího kola milostivého léta, které se týká dluhů na sociálních odvodech, se zatím zapojilo na 4000 dlužníků. Doplatit mají pojistné za 381,8 milionu korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jim odpustí penále 341,3 milionu korun. Informovalo o tom ministerstvo práce. Snadnější srovnání dluhů s odpuštěním penále a poplatků je možné od začátku července do konce listopadu. Milostivé léto se dá využít u dlužného sociálního pojištění, které se mělo zaplatit do začátku loňského října. Akce se nevztahuje na případy, kdy odvody, penále a exekuční náklady vymáhá soudní exekutor.

"Rozbíhá se to. Předpokládám, že největší nápor a náběh bude s koncem prázdnin, až se lidé vrátí z dovolených. V průběhu září a října by to mohlo mít větší dynamiku," řekl novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Milostivé léto s možností oddlužení označil za důležitý krok. Podle něj neřeší jen dluhy z posledních let, ale i z minulých desetiletí. "Ze své praxe jsem vnímal, že lidé, kteří podnikali v 90. letech, za relativně nízké částky nezaplaceného pojistného měli s penále dluh v řádu jednotek statisíců, které pro ně jsou neřešitelné," uvedl šéf resortu.