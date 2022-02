Mimořádné otevření Hrabalovy chaty v Kersku si nenechalo ujít skoro 1000 lidí

O mimořádné otevření chaty spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku byl velký zájem, na prohlídku dorazilo skoro 1000 lidí. Před chatou se tvořily dlouhé fronty, pořadatelé museli kvůli velkému zájmu dokonce prodloužit návštěvní dobu, řekl ČTK historik Polabského muzea Pavel Fojtík.

Veřejnost měla možnost se do chaty, kde spisovatel žil a psal své knihy, podívat poprvé od chvíle, kdy ji koupil Středočeský kraj. Zpřístupněna byla při příležitosti výročí Hrabalovy smrti, od níž ve čtvrtek uplynulo 25 let. Na konci března 2024 by se v chatě měla otevřít expozice, jež připomene spisovatelův život a tvorbu i jeho vztah k rekreační osadě Kersko, která je součástí obce Hradištko na Nymbursku.

Návštěvníci si při dnešním mimořádném otevření mohli prohlédnout i původní nábytek ze spisovatelovy pozůstalosti, o němž se donedávna nevědělo.